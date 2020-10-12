Компанія "Укроборонсервіс" 30 вересня підписала угоду з дочірньою компанією "Автомобільної компанії "Богдан Моторс" про постачання бронеавтомобілів. Ця компанія належить Олегу Гладковському, якого пов'язують з корупційними схемами в Укроборонпромі.

До 20 листопада 2020 поставлять шість броньованих військових автомобілів "Барс-8" вартістю 7,42 мільйона гривень кожен, повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на дані системи ProZorro.

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Загальна сума договору становить 44,49 мільйона гривень. Аванс у 70% держпідприємство вже мало виплатити протягом десяти банківських днів після підписання угоди, а решту – протягом місяця після поставки.

Корупції, схоже, у цій історії немає, адже ціна для такого бронемобіля виправдана. Втім більш цікавою є політична складова. Адже скандал з Олегом Гладковським "спалахнув" просто перед президентськими виборами в Україні й частково коштував Петру Порошенку другого президентського терміну.

Корупцію у владній команді Порошенку тоді закидали всі, а команда майбутнього президента – чи не найбільше. Тож після зміни влади продовження співпраці оборонного комплексу з компаніями Олега Гладковського щонайменше викликає питання.

Коротко про "Барс-8":

Це бронемобіль на базі Dodge Ram, який "Богдан" виготовляє спільно з компанією "Науково-виробниче об'єднання "Практика". "Барс-8" має протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 й перебуває на озброєнні з 2020 року.



Бронемобіль "Барс-8" / Інфографіка "АрміяInform"