Укроборонпром ліквідують у 2021 році
Державний концерн Укроборонпром припинить своє існування вже у наступному, 2021 році. Замість нього планують створити нові компанії.
Таку заяву під час брифінгу зробив новий директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. І додав, що натомість буде холдинг під назвою "Оборонні системи України", повідомляє 24 канал.
До теми Гусєв, який очолив Укропборонпром, розповів про зустріч з Зеленським й отримані завдання
"Планується, що в наступному (2021 – 24 канал) році "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, – сказав Гусєв.
Він наголосив, що ці компанії будуть працювати за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків.
В новий холдинг увійдуть компанії, які будуть займатися:
- авіаремонтом,
- бронетехнікою,
- високоточним озброєнням,
- боєприпасами,
- радарними і морськими системами.
Також планують створити холдинг, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами і космічними системами.
За словами Гусєва, це поки попередня концепція і її потрібно ще обговорити та затвердити.
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