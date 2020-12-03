Державний концерн Укроборонпром припинить своє існування вже у наступному, 2021 році. Замість нього планують створити нові компанії.

Таку заяву під час брифінгу зробив новий директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. І додав, що натомість буде холдинг під назвою "Оборонні системи України", повідомляє 24 канал.

До теми Гусєв, який очолив Укропборонпром, розповів про зустріч з Зеленським й отримані завдання

"Планується, що в наступному (2021 – 24 канал) році "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, – сказав Гусєв.

Він наголосив, що ці компанії будуть працювати за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків.

В новий холдинг увійдуть компанії, які будуть займатися:

авіаремонтом,

бронетехнікою,

високоточним озброєнням,

боєприпасами,

радарними і морськими системами.

Також планують створити холдинг, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами і космічними системами.

За словами Гусєва, це поки попередня концепція і її потрібно ще обговорити та затвердити.