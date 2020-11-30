Укроборонпром провів розслідування щодо ремонту та обслуговування літака, який розбився під Чугуєвом. Жодних порушень не знайшли.

Що кажуть в Укроборонпромі

Двигун літака ремонтувала "Мотор Січ", але вона не входить до Укроборонпрому. Про це розповів глава концерну Ігор Фоменко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За словами Фоменка, одразу після трагедії перевірили 410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою.

Крім цього, провели внутрішні розслідування та зробили висновки щодо технологічних процесів.

За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу,

– наголосив Укроборонпрому.

Катастрофа Ан-26: що треба знати

Військовий літак Ан-26 з курсантами розбився 25 вересня неподалік Чугуєва, що на Харківщині.

На борту перебували 27 людей. Вижити вдалось лише 1 курсанту.

Серед причин авіакатастрофи назвали недостатню підготовку екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.



Авіакатастрофа під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу