Укроборонпром передав Збройним силам оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4. Машину модернізували та укомплектували.

Що відомо про тягач

БТС-4 успішно пройшов типові випробування та має покращені характеристики. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

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Тягач призначений для евакуації та буксирування несправної, пошкодженої військової техніки під час бойових дій.

Техніка пройшла капітальний ремонт та модернізацію, аби випередити БТС-4 радянського зразка.

Які покращення отримав тягач

Машину обладнали новою крановою установкою з гідравлічним приводом, що дало змогу піднімати вантажі до 12 тонн.

Комплектація дозволить виконувати повний перелік робіт з ремонту бронетехніки в польових умовах. Зокрема, тягач укомплектували тяговою лебідкою із тросом та встановили додаткову.

Крім того, БТС-4 має сучасне бульдозерне обладнання для розчистки шляхів. Також збільшили запас ходу за допомогою додаткових паливних баків. Двигун тепер став потужніший, що надає можливість 38-тонній машині розвивати максимальну швидкість руху не менше 40 кілометрів в годину.

Що з іншими тягачами

Керівник ДП "Львівського бронетанкового заводу", що входить до Укроборонпрому Віктор Андрощук. наголосив, що на зберіганні у ЗСУ є достатня кількість тягачів БТС-4. Однак вони потребують відновлення.

За його словами, важливо відремонтувати та модернізувати цю техніку. Крім того, Андрущук відзначив, що наступного року мають відновити нові партії тягачів.



Оновлений тягач / Фото Укроборонпрому



Відремонтована машина / Фото Укроборонпрому



Укомплектований БТС-4 / Фото Укроборонпрому