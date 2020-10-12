В Укроборонпромі відхрестилися від закупівлі бронемобілів у компанії, що належить Олегу Гладковському. У державному концерні наголосили, що нова команда нібито "виконала контрактні зобов'язання", укладені попереднім керівництвом.

Позиція Укроборонпрому

У концерні підкреслили, що насправді "Укроборонсервіс" закупив партію бронеавтомобілів ще у січні 2019 року. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

До теми Укроборонпром досі закуповує техніку в Гладковського-Свинарчука, – "Наші гроші"

Майже два роки тому бронеавтомобілі закупили у межах державного оборонного замовлення. Контракт був на межі зриву, втім його таки вдалося виконати у повному обсязі.

Водночас сама закупівля відбулася поза системою "Прозорро", а підписаний контракт містив лише орієнтовну вартість автомобілів.

У 2020 році компанія "Укроборонсервіс" реанімувала та виконала зазначений контракт. За умовами договору, після поставки товару, сторони узгоджують остаточну вартість продукції – на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів про фактичні витрати,

– пояснили у компанії.

За результатами виконання зазначеного контракту вартість машин виявилася нижчою, ніж очікувана. 30 вересня цього року сторони уклали додаткову угоду, якою зафіксували фактичну вартість однієї броньованої машини. Таким чином, сторони здійснили діяльність в рамках раніше укладеного договору.

Зверніть увагу! Ця закупівля набула резонансу ще й через те, що компанія, в якої закупили бронемашини належить Олегу Гладковському. Скандал за його участю "спалахнув" просто перед президентськими виборами в Україні й частково коштував Петру Порошенку другого президентського терміну.

Хто такий Олег Гладковський: головне