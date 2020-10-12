Укроборонпром закупив у компанії Гладковського бронемобілі: як це пояснили у концерні
В Укроборонпромі відхрестилися від закупівлі бронемобілів у компанії, що належить Олегу Гладковському. У державному концерні наголосили, що нова команда нібито "виконала контрактні зобов'язання", укладені попереднім керівництвом.
Позиція Укроборонпрому
У концерні підкреслили, що насправді "Укроборонсервіс" закупив партію бронеавтомобілів ще у січні 2019 року. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.
До теми Укроборонпром досі закуповує техніку в Гладковського-Свинарчука, – "Наші гроші"
Майже два роки тому бронеавтомобілі закупили у межах державного оборонного замовлення. Контракт був на межі зриву, втім його таки вдалося виконати у повному обсязі.
Водночас сама закупівля відбулася поза системою "Прозорро", а підписаний контракт містив лише орієнтовну вартість автомобілів.
У 2020 році компанія "Укроборонсервіс" реанімувала та виконала зазначений контракт. За умовами договору, після поставки товару, сторони узгоджують остаточну вартість продукції – на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів про фактичні витрати,
– пояснили у компанії.
За результатами виконання зазначеного контракту вартість машин виявилася нижчою, ніж очікувана. 30 вересня цього року сторони уклали додаткову угоду, якою зафіксували фактичну вартість однієї броньованої машини. Таким чином, сторони здійснили діяльність в рамках раніше укладеного договору.
Хто такий Олег Гладковський: головне
- Це один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.
- У лютому – березні 2019 року журналісти "Bihus.info" оприлюднили розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, 22-річний син Гладковського Ігор організував постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.