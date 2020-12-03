За словами менеджменту Укробронпрому, міністерство стратегічних галузей виробництва на чолі з Олегом Уруським, так і не спромоглося розробити нормативно-правову базу для оборонного замовлення на 2021 рік. Але новий очільник концерну Юрій Гусєв обіцяє виправити цю ситуацію.

На засідання Гусєв заявив, що продовжуватиме ті реформи, які були до нього. Але хотілося б нарешті їх побачити, а не просто чути. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Що чекати від Гусєва

На його думку, для того, щоб оцінювати нового очільника Укроборонпрому, спочатку потрібно подивитися, як він працює.

Якщо проаналізувати кадрову систему та кадрові зміни, які відбуваються в уряді, то новий очільник, який приходить, приводить за собою нових заступників, яких він знає. Тому я думаю, що будуть якісь кадрові зміни,

– зазначив Костенко.

Зазначимо! Новий директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв ствердив, що державний концерн Укроборонпром припинить своє існування вже у наступному, 2021 році. Замість нього планують створити нові компанії.

Він зауважив, що від Гусєва та Уруського прозвучали чіткі заяви, що вони:

готові до співпраці;

готові сфокусовано йти до виконання державного оборонного замовлення і працювати в команді.

Яку дорожню карту обрали

"Вони йтимуть за тією дорожньою картою, яка була раніше. Але там є деякі розбіжності з Мінстратегпромом. І їхнє завдання: скоординувати ці розбіжності. Адже Мінстратегпром повинен задавати темп. Тому з ним потрібно координуватися під час ухвалення нових реформ", – сказав Костенко.

Він також додав, що дуже важлива співпраця між міністерством, державним концерном Укроборонпрому і комітетом Верховної Ради України.

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