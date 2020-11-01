Відтепер значна частина відділень Укрпошти працюватиме без вихідних. Таке рішення пов'язане, зокрема, з пандемією коронавірусу в країні.

Всі 7 днів на тиждень можна буде користуватись послугами Укрпошти вже з 1 листопада 2020 року. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише на урядовому порталі.

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За його словами, це дозволить суттєво зменшити черги у відділеннях. Особливо це актуально у зв'язку з пандемією COVID-19.

Укрпошта продовжує дивувати своїми сучасними підходами до роботи та обслуговування клієнтів. Все для безпеки та комфорту клієнтів,

– пише на сайті МЗС.

Крім цього, на сайті Укрпошти пише, що збільшують кількість робочих днів у найбільш завантажених відділеннях по всій Україні на час "високого" сезону. Адже саме до чорної п'ятниці, новорічних і різдвяних свят обсягів роботи стає більше.

"Всі рішення, які ми приймаємо в Укрпошті, обов'язково проходять низку фільтрів. Основні з них: зручність для клієнтів, рівномірність навантаження на співробітників і, звісно, збільшення бізнес-ефективності компанії в цілому", – зазанчила заступник гендиректора з розвитку Валентина Дудко.

Кого зачепить це рішення

Як зазначили у відомстві, на 7-денну роботу переведуть найбільш завантажені відділення в Україні. Загалом це стосуватиметься 250 відділень.

Спочатку 200 – в обласних центрах та великих містах, а з грудня – інші 50.

Перелік відділень, які працюватимуть 7 днів на тиждень – за посиланням.