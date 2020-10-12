Нещодавно в "Укрспецекспорті" заявили, що компанія працюватиме відкрито та прозоро. Адже тривалий час вона була закритою, важко було знайти інформацію про її діяльність.

Про це в ефірі програми "Актуальне інтерв'ю" на 24 каналі розповів генеральний директор компанії Вадим Ноздря. За його словами, нещодавно "Укрспецекспорт" провів одну з перших у своїй історії пресконференцію, де були висвітлені всі аспекти його діяльності.

Ноздря запевнив, що вона буде настільки відкритою, наскільки дозволить її специфіка. Адже не завжди це можливо, навіть враховуючи великий суспільний інтерес.

Так, щоб не зашкодити певним процесам, ми все одно будемо інформувати. Можливо, трішки згодом – після того, як вже доб'ємося позитивного результату. Коли переможемо наших конкурентів, а їх вистачає,

– підкреслив він.

"Це системна робота, до цього справді був певний вакуум. Коли я проходив фінальну співбесіду на вакантну посаду у 2019 році, я сказав, що один з ризиків, на мою думку, це саме інформаційний вакуум. Яким, на жаль, користуються ті, хто хоче посіяти неправдиву, неточну або викривлену інформацію, що йде не на користь державним інтересам", – додав гендиректор компанії.

На його думку, цей вакуум треба заповнити та системно інформувати суспільство про всі аспекти діяльності компанії. Зокрема – про виклики та загрози, які стоять перед "Укрспецекспортом". А також про те, чого очікують від органів держвлади, які допомагають у боротьбі з цими загрозами.

"Насправді, у нас навіть не було раніше відділу комунікацій, який би це забезпечував. Ми його створили. І вважаємо, що це дуже важлива функція, яку потрібно виконувати", – зазначив Ноздря. Він також наголосив, що "Укрспецекспорт" так само як і всі інші основні компанії Укроборонпрому перебудовується, а курс на реформи у компанії – незмінний.