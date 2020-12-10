Укрзалізниця планує провести індексацію тарифів на квитки з 1 березня 2021 року на 2% кожного місяця. Загалом у компанії планують отримати 3,5 мільярда гривень чистого прибутку.

Індексація тарифів стосуватиметься внутрішнього сполучення. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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У фінансовому звіті компанії зазначено, що додаткові доходи становитимуть 557,9 мільйона гривень.

Також відповідно до звіту, виторг Укрзалізниці у 2021 році може становити 86,5 мільярда гривень. Цей показник є на 15,4% більший, аніж плановий виторг у 2020.

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Водночас у понад 2 рази зростуть капітальні інвестиції. Сума становитиме 27,2 мільярда гривень. З них виділять гроші на:

на капітальне будівництво – 7,3 мільярда гривень;

на купівлю основних засобів – 8,5 мільярда гривень, а на їхнє вдосконалення – 5,8 мільярда гривень;

на капітальний ремонт – 5,2 мільярда гривень.

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В Укрзалізниці також повідомили, що доходи від вантажних перевезень зменшаться на 5,2% у порівнянні з планом на 2020 рік. Їхня сума становитиме 72 мільярда гривень.