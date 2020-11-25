Міністерство інфраструктури оприлюднило проєкт наказу, що пропонує заборонити використання вагонів, термін експлуатації яких перевищує нормативний. Однак в Укрзалізниці відмовилися прощатися зі старими вагонами та ухвалили "компромісне" рішення.

Укрзалізниця запропонувала збалансоване і компромісне рішення щодо обмеження терміну служби піввагонів і зерновозів. Про це мовиться у листі на адресу Міністерства інфраструктури від керівництва УЗ, пише "РБК-Україна".

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Що пропонує Мінінфраструктури

Міністерство пропонує національному перевізнику заборонити використання вагонів, термін експлуатації яких перевищує нормативний.

Відтак, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації піввагонів старше 33 років, з поступовим зменшенням цього терміну до 22 років в період 2021 – 2029 років.

Пізніше Державна регуляторна служба заблокувала наказ Мінінфраструктури. Адже, на їхню думку, відомство не надало достатньо даних про те, як обмеження терміну експлуатації вагонів позначиться на економіці України.

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Що вигадала Укрзалізниця

Компанія пропонує обмежити 33 роками тільки термін служби піввагонів. Що стосується зерновозів, то термін їх служби УЗ пропонує продовжити до 45 років.

Як сказано в листі, компанія підтримує рішення відомства обмежити граничний термін служби вантажних вагонів. Але водночас закликає пам'ятати про проблеми, з якими зіткнувся бізнес в Україні.

Впровадження цих заходів необхідно проводити з урахуванням можливостей вітчизняних вагонобудівних підприємств, фінансових можливостей власників і операторів рухомого складу, а також потреб підприємств України в залізничних перевезеннях,

– мовиться у листі.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що рішення Мінінфраструктури вдарить насамперед по Укрзалізниці, яка змушена буде списати більшість піввагонів і всі зерновози. Це коштуватиме компанії 15 мільярдів гривень щорічно.