В Укрзалізниці планують не лише знизити ціни на квитки для пасажирів, але й не підіймати їх до кінця 2020 року і на початку 2021-го. Індексація тарифів може відбутися з другого кварталу 2021 року.

Однак процес індексації буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків Укрзалізниці. Про це заявив голова філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський, повідомляє "Укрінформ".

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В Укрзалізниці заявили, що виступають за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину.

Ми знижуємо ціни й всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас, або пересісти з автомобіля та подорожувати. Те, що стосується цього року, жодного підвищення у цьому році не планується, не планується до першого кварталу наступного року,

– запевнив Перцовський.

Раніше Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Укрзалізниці поновити рух на більшості раніше закритих станцій.

Перевізник наголосив, що "подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів".

Які обмеження діють в поїздах

Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні: