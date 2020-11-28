Укрзалізниця продовжує реставрувати парк вагонів. Окрім внутрішнього вдосконалення, у компанії вирішили замінити колір вагонів – зі світлого та темний.

Перед зміною кольору порадились з провідниками

Рішення про зміну кольору вагонів ухвалили після того, як порадились з провідниками. Про це повідомив голова Укрзалізниці Володимир Жмак у дописі у фейсбуці.

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Вирішили змінити і фарбування вагонів: світлий фон — на темний. Нові кольори — не лише гарно, а й практично. Провідники результатом задоволені,

– написав Жмак.

Що міняють у вагонах

Керівник компанії також поділився іншими деталями про перебіг ремонту. Так він розповів, що у вагонах встановлюють камери, замінюють поручні, облаштовують полички для мобільних телефонів та USB-розетки.

У поїздах продаватимуть чай та каву

Зазначимо, що раніше в Укрзалізниці повідомили, що з 1 грудня повертають у потяги продаж кави та чаю. Про це просили багато пасажирів. Напої подаватимуть в одноразовому посуді. А ціна кави та чаю – не зміниться, за склянку напою потрібно буде заплатити 10 гривень.