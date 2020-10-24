Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Укрзалізниці поновити рух на більшості раніше закритих станцій. Перевізник вже позитивно оцінив це рішення та заявив про відкриття продажу квитків.

На офіційному сайті Укрзалізниці опублікували 23 жовтня повідомлення такого змісту: з 00:01 26 жовтня відновиться рух із більшості закритих станцій. Зробити це дозволила комісія з ТЕБ і НС.

До слова Укрзалізниця вказує у квитках час відправлення та прибуття поїздів за зимовим часом

Перевізник стверджує, що "подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів".

Тож з цього ж часу (00:01 26 жовтня) Укрзалізниця поновлює продаж квитків на потяги із таких залізничних станцій:

Івано-Франківськ (Івано-Франківська область).

Дубно та Здолбунів (Рівненська область).

Хмельницький, Гречани, Славута, Волочиськ і Дунаївці (Хмельницька область).

Тернопіль (Тернопільська область).

Станція імені Тараса Шевченка (місто Сміла, Черкаська область).

Суми (Сумська область).

Однак буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ (висадка пасажирів там буде, однак не буде посадки).

Нагадаємо, закрили продаж квитків з усіх перерахованих вище станцій 19 жовтня у зв'язку зі зміною карантинного зонування в Україні.