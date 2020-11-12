Укрзалізниця збільшить кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках Таке рішення компанія прийняла через посилення карантину в Україні.

Укрзалізниця відстежує найбільш навантажені напрямки залізничного сполучення, аби додатково посилити там карантин. Про це 12 листопада повідомили у пресслужбі компанії.

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У поїздах далекого сполучення кількість місць чітко контрольована, тому посилювати контроль за карантином там не будуть.

В Укрзалізниці додали, що компанія суворо дотримується карантину:

у поїздах проводять температурний скринінг;

працівники проводять дезінфекцію рухомого складу до та після кожного рейсу.

по можливості здійснюють контроль наявності масок у пасажирів.

Зауважимо, 9 листопада Укрзалізниця відкрила продаж квитків на низці станцій, які раніше перебували у червоній зоні.

Нові карантинні обмеження в Україні

11 листопада в Україні запровадили загальнодержавний карантин.

Це означає, що поділу на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони більше не буде.

Згідно з новими обмеженнями, робота нічних клубів та розважальних закладів – заборонена.

У транспорті можуть перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.

Масові заходи за участю понад 20 осіб – заборонені.

У суботу і неділю в Україні діятиме карантин вихідного дня.



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