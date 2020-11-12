Укрзалізниця посилить контроль за дотриманнях карантину в електричках
Укрзалізниця збільшить кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках Таке рішення компанія прийняла через посилення карантину в Україні.
Укрзалізниця відстежує найбільш навантажені напрямки залізничного сполучення, аби додатково посилити там карантин. Про це 12 листопада повідомили у пресслужбі компанії.
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У поїздах далекого сполучення кількість місць чітко контрольована, тому посилювати контроль за карантином там не будуть.
В Укрзалізниці додали, що компанія суворо дотримується карантину:
- у поїздах проводять температурний скринінг;
- працівники проводять дезінфекцію рухомого складу до та після кожного рейсу.
- по можливості здійснюють контроль наявності масок у пасажирів.
Зауважимо, 9 листопада Укрзалізниця відкрила продаж квитків на низці станцій, які раніше перебували у червоній зоні.
Нові карантинні обмеження в Україні
- 11 листопада в Україні запровадили загальнодержавний карантин.
- Це означає, що поділу на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони більше не буде.
- Згідно з новими обмеженнями, робота нічних клубів та розважальних закладів – заборонена.
- У транспорті можуть перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.
- Масові заходи за участю понад 20 осіб – заборонені.
- У суботу і неділю в Україні діятиме карантин вихідного дня.
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