Укрзалізниця з 2 листопада припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій. Зокрема, мовиться про Ужгород і деякі міста на Закарпатті, Запоріжжі, Одещині та Хмельниччині.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. Актуально В Україні оновили карантинні зони: які регіони потрапили у червоний список На яких станція закривають продаж квитків Закарпаття Берегове

Волосянка-Закарпатська

Великий Березний

Кострино

Перечин

Ставне

Ужгород Запоріжжя Пологи Одещина Сарата

Кулевча Хмельниччина Славута-1

Шепетівка На які потяги не можна буде купити квитки з цих станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів). Ужгород № 17/18 Харків – Ужгород; № 81/82 Київ – Ужгород; № 107/108 Одеса – Ужгород; № 29/30 Київ – Ужгород; № 45/46 Ужгород – Лисичанськ; № 3/4 Запоріжжя – Ужгород; № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів). Пологи № 10/9 Маріуполь – Київ; № 84/83 Маріуполь – Київ; № 116/115 Київ – Бердянськ. Сарата, Кулевча № 145/146 Київ – Ізмаїл. Славута-1 № 43/44 Івано-Франківськ – Київ; № 45/46 Ужгород – Лисичанськ; № 88/87 Ковель – Новоолексіївка; № 98/97 Ковель – Київ. Шепетівка № 88/87 Ковель – Новоолексіївка; № 98/97 Ковель – Київ; № 43/44 Івано-Франківськ – Київ; № 45/46 Ужгород – Лисичанськ; № 91/92 Львів – Київ; № 217/218 Київ – Рахів. Зауважимо! До врегулювання ситуації з коронавірусом зазначені поїзди минатимуть ці станції без посадки пасажирів. Висадку будуть проводити за встановленим порядком. Крім того, Укрзалізниця змінила маршрути таких поїздів: № 17/18 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Харків – Ужгород); № 29/30 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород); № 45/46 Батьово-Пасажирське – Лисичанськ – Ужгород (замість Ужгород – Лисичанськ – Ужгород); № 3/4 Мукачево – Запоріжжя – Ужгород (замість Ужгород – Запоріжжя – Ужгород); № 81/82 Чоп-Пасажирський – Київ – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород); № 107/108 Чоп-Пасажирський – Одеса – Ужгород (замість Ужгород – Одеса – Ужгород). До речі Укрзалізниця анонсувала зниження цін на квитки Що цьому передувало Нещодавно в Україні оновили зони карантину – до червоної потрапили 11 обласних центрів.

Мовиться про Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Раніше в Укразалізниці заявляли, що з 26 жовтня відновлять продаж квитків із більшості закритих станцій в обласних центрах. Зокрема, з Тернополя, Івано-Франківська, Сум і Хмельницького. Потрапляла до цього переліку й Славута-1.

За добу 31 жовтня в Україні виявили ще 7 959 хворих на коронавірусну інфекцію. Таким чином загальна кількість хворих зросла до 395 440. Сьогодні продовжують лікуватись 229 206 жителів країни. За увесь час епідемії 161 441 пацієнт одужав, натомість 7 306 людей померли.

Які обмеження діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу