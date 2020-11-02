Укрзалізниця припинила продаж квитків із Ужгорода та ще низки станцій: перелік
Укрзалізниця з 2 листопада припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій. Зокрема, мовиться про Ужгород і деякі міста на Закарпатті, Запоріжжі, Одещині та Хмельниччині.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Актуально В Україні оновили карантинні зони: які регіони потрапили у червоний список
На яких станція закривають продаж квитків
Закарпаття
- Берегове
- Волосянка-Закарпатська
- Великий Березний
- Кострино
- Перечин
- Ставне
- Ужгород
Запоріжжя
- Пологи
Одещина
- Сарата
- Кулевча
Хмельниччина
- Славута-1
- Шепетівка
На які потяги не можна буде купити квитки з цих станцій
Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне
- № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).
Ужгород
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 107/108 Одеса – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).
Пологи
- № 10/9 Маріуполь – Київ;
- № 84/83 Маріуполь – Київ;
- № 116/115 Київ – Бердянськ.
Сарата, Кулевча
- № 145/146 Київ – Ізмаїл.
Славута-1
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ.
Шепетівка
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 91/92 Львів – Київ;
- № 217/218 Київ – Рахів.
Крім того, Укрзалізниця змінила маршрути таких поїздів:
- № 17/18 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Харків – Ужгород);
- № 29/30 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород);
- № 45/46 Батьово-Пасажирське – Лисичанськ – Ужгород (замість Ужгород – Лисичанськ – Ужгород);
- № 3/4 Мукачево – Запоріжжя – Ужгород (замість Ужгород – Запоріжжя – Ужгород);
- № 81/82 Чоп-Пасажирський – Київ – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород);
- № 107/108 Чоп-Пасажирський – Одеса – Ужгород (замість Ужгород – Одеса – Ужгород).
До речі Укрзалізниця анонсувала зниження цін на квитки
Що цьому передувало
- Нещодавно в Україні оновили зони карантину – до червоної потрапили 11 обласних центрів.
- Мовиться про Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.
- Раніше в Укразалізниці заявляли, що з 26 жовтня відновлять продаж квитків із більшості закритих станцій в обласних центрах. Зокрема, з Тернополя, Івано-Франківська, Сум і Хмельницького. Потрапляла до цього переліку й Славута-1.
- За добу 31 жовтня в Україні виявили ще 7 959 хворих на коронавірусну інфекцію. Таким чином загальна кількість хворих зросла до 395 440. Сьогодні продовжують лікуватись 229 206 жителів країни. За увесь час епідемії 161 441 пацієнт одужав, натомість 7 306 людей померли.
Які обмеження діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу
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