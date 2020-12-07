На час новорічних свят Укрзалізниця призначила ще 3 поїзди у популярних напрямках. Вони сполучать Київ, Полтаву та Кременчук з Івано-Франківськом та Ворохтою.

Курсуватимуть додаткові поїзди з 24 грудня 2020 року по 12 січня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Які додаткові поїзди призначили

№143/144 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта . З Києва поїзд виїжджатиме 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

. З Києва поїзд виїжджатиме 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська. №149/150 Полтава – Ворохта. Поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня. №129/130 Кременчук – Івано-Франківськ. Поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. Назад поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати у залізничних касах та онлайн.

Зверніть увагу! Раніше Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках : Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.