Укрзалізниця призначила ще 3 додаткові поїзди на зимові свята: напрямки
На час новорічних свят Укрзалізниця призначила ще 3 поїзди у популярних напрямках. Вони сполучать Київ, Полтаву та Кременчук з Івано-Франківськом та Ворохтою.
Курсуватимуть додаткові поїзди з 24 грудня 2020 року по 12 січня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Читайте також Укрзалізниця на свята призначила додатковий "Інтерсіті" в Карпати: який маршрут
Які додаткові поїзди призначили
- №143/144 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта. З Києва поїзд виїжджатиме 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.
- №149/150 Полтава – Ворохта. Поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.
- №129/130 Кременчук – Івано-Франківськ. Поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. Назад поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.
Квитки на ці поїзди вже можна придбати у залізничних касах та онлайн.
Поділитися новиною