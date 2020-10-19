В Укрзалізниці вважають недоцільним обмежувати залізничні пасажирські перевезення. Проте у компанії зазначають, що виконуватимуть рішення уряду, хоча це й завдасть значної шкоди доходам.

В Укрзалізниці кажуть, що дбають про пасажирів

У компанії запевняють, що намагаються дбати про пасажирів та працівників під час пандемії. Про це повідомив керівник філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в коментарі Інтерфакс-Україна.

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З точки зору захисту особистого здоров'я і з точки зору економіки ми не бачимо у цьому (обмеженні перевезень – 24 канал) сенсу. Ми максимально дбаємо про безпеку пасажирів та співробітників шляхом дотримання маскового режиму,

– зазначив Перцовський.

Відстоювати свою позицію залізничники планують на всіх доступних платформах, проте проти рішення уряду не підуть. Перцовський наголосив, що у порівнянні з маршрутками, залізничний транспорт – набагато безпечніший.

Потяги – безпечніші, ніж маршрутки

"Навіть у приміські потяги ми направили провідників, що контролюють дотримання маскового режиму, на вокзалах проводять температурний скринінг", – додав представник "Укрзалізниці".

Якщо рейси далекого сполучення скасують, то 70% затрат все одно доведеться оплатити компанії.