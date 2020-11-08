Укрзалізниця відкриває продаж квитків на деяких станціях: список
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В Укрзалізниці відкрили продаж квитків на низці станцій з 9 листопада. Раніше ці станції були закритими через потрапляння в червону зону карантину.
В Укрзалізниці запевняють, що поїздки – безпечні, адже у потягах та на вокзалах дотримуються всіх протиепідеміологічних заходів. Про це повідомила пресслужба компанії.
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Станції, на яких відкриють продаж квитків:
- Берегове,
- Волосянка-Закарпатська,
- Великий Березний,
- Кострино,
- Перечин,
- Ставне,
- Ужгород,
- Пологи,
- Сарата,
- Кулевча,
- Шепетівка.
На які потяги можна купити квитки на цих станціях:
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 10/9 Маріуполь – Київ;
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь – Київ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 91/92 Львів – Київ;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 107/108 Одеса – Ужгород;
- № 116/115 Київ – Бердянськ;
- № 145/146 Київ – Ізмаїл;
- № 217/218 Київ – Рахів;
- № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).
Всі регіони в Україні – в помаранчевій або червоній зонах
Зазначимо, що з 9 листопада розпочне дію нове карантинне зонування. Жодний регіон України не опинився в зеленій та жовтій зонах. Детально з поділом на зони можна ознайомитись тут.
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