В Укрзалізниці відкрили продаж квитків на низці станцій з 9 листопада. Раніше ці станції були закритими через потрапляння в червону зону карантину.

В Укрзалізниці запевняють, що поїздки – безпечні, адже у потягах та на вокзалах дотримуються всіх протиепідеміологічних заходів. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Станції, на яких відкриють продаж квитків:

Берегове,

Волосянка-Закарпатська,

Великий Березний,

Кострино,

Перечин,

Ставне,

Ужгород,

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Шепетівка.

На які потяги можна купити квитки на цих станціях:

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 10/9 Маріуполь – Київ;

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 91/92 Львів – Київ;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 107/108 Одеса – Ужгород;

№ 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 145/146 Київ – Ізмаїл;

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Важливо! Згідно з рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС 9 листопада закриють продаж квитків зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ — Херсон На цій станції посадка заборонена.

Всі регіони в Україні – в помаранчевій або червоній зонах

Зазначимо, що з 9 листопада розпочне дію нове карантинне зонування. Жодний регіон України не опинився в зеленій та жовтій зонах. Детально з поділом на зони можна ознайомитись тут.