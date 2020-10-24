Укрзалізниця з 26 жовтня відновить продаж квитків з більшості закритих станцій в обласних центрах. Зокрема, з Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.

Так, продаж квитків на деякі потяги відновлять, однак на частину маршрутів – призупинять. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Важливо Укрзалізниця вказує у квитках час відправлення та прибуття поїздів за зимовим часом

За рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки, відкриють продаж квитків із станцій в Івано-Франківську, Дубно, Здолбуніву, Хмельницькому, Тернополі, Гречанах, Славуті-1, Волочиську, Дунаївцях, Сумах.

На які потяги відновлять продаж квитків:

№ 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ – Чернівці

№ 12/11 Київ – Львів;

№ 15/16 Харків – Рахів;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя – Київ;

№ 76/75 Кривій Ріг – Київ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 102/101 Київ – Херсон;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 118/117 Чернівці – Київ;

№ 122/121 Миколаїв – Київ;

№ 136/135 Одеса – Чернівці

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 702/701 Львів – Чернівці

№ 715/716 Київ – Львів;

№ 732/731 Київ – Запоріжжя;

№ 734/733 Київ – Покровськ;

№ 738/737 Київ – Запоріжжя;

№ 739/740 Київ – Кривий Ріг;

№ 743/744 Київ – Львів;

№ 749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№ 766/765 Київ – Херсон;

№ 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький – Київ;

№ 779/780 Суми – Київ – Вінниця;

№ 782/781 Черкаси – Київ

Чому продаж квитків був призупинений

Таке рішення прийняли 18 жовтня. Все через те, що ці регіони потрапили до червоної карантинної зони. До слова, 23 жовтня в Україні оновили карантинні зони. Червону розширили до 11 обласних центрів.

Де Укрзалізниця призупинить продаж квитків

З 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільськ на деякі потяги:

№ 106/105 Київ – Одеса;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№136 / 135 Одеса – Чернівці

№ 146/145 Київ – Ізмаїл;

№ 763/764 Київ – Одеса.

Потяги проїжджатимуть через Подільськ без посадки пасажирів. Однак висадку проводитимуть, як зазвичай.