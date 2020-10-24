Укрзалізниця відновить продаж квитків у кількох обласних центрах: перелік потягів
Укрзалізниця з 26 жовтня відновить продаж квитків з більшості закритих станцій в обласних центрах. Зокрема, з Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.
Так, продаж квитків на деякі потяги відновлять, однак на частину маршрутів – призупинять. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Важливо Укрзалізниця вказує у квитках час відправлення та прибуття поїздів за зимовим часом
За рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки, відкриють продаж квитків із станцій в Івано-Франківську, Дубно, Здолбуніву, Хмельницькому, Тернополі, Гречанах, Славуті-1, Волочиську, Дунаївцях, Сумах.
На які потяги відновлять продаж квитків:
- № 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
- № 7/8 Київ – Чернівці
- № 12/11 Київ – Львів;
- № 15/16 Харків – Рахів;
- № 21/22 Харків – Трускавець;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 49/50 Київ – Трускавець;
- № 72/71 Запоріжжя – Київ;
- № 76/75 Кривій Ріг – Київ;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь – Київ;
- № 86/85 Львів – Новоолексіївка;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 102/101 Київ – Херсон;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 116/115 Київ – Бердянськ;
- № 118/117 Чернівці – Київ;
- № 122/121 Миколаїв – Київ;
- № 136/135 Одеса – Чернівці
- № 217/218 Київ – Рахів;
- № 702/701 Львів – Чернівці
- № 715/716 Київ – Львів;
- № 732/731 Київ – Запоріжжя;
- № 734/733 Київ – Покровськ;
- № 738/737 Київ – Запоріжжя;
- № 739/740 Київ – Кривий Ріг;
- № 743/744 Київ – Львів;
- № 749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- № 766/765 Київ – Херсон;
- № 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
- № 772/771 Хмельницький – Київ;
- № 779/780 Суми – Київ – Вінниця;
- № 782/781 Черкаси – Київ
Чому продаж квитків був призупинений
Таке рішення прийняли 18 жовтня. Все через те, що ці регіони потрапили до червоної карантинної зони. До слова, 23 жовтня в Україні оновили карантинні зони. Червону розширили до 11 обласних центрів.
Де Укрзалізниця призупинить продаж квитків
З 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільськ на деякі потяги:
- № 106/105 Київ – Одеса;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- №136 / 135 Одеса – Чернівці
- № 146/145 Київ – Ізмаїл;
- № 763/764 Київ – Одеса.
Потяги проїжджатимуть через Подільськ без посадки пасажирів. Однак висадку проводитимуть, як зазвичай.