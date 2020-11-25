Укрзалізниця до різдвяно-новорічних свят вирішила відновити рух низки поїздів. Крім того, частину маршрутів продовжать, а також збільшать періодичність курсування поїздів.

Інформацію про те, що українці у період зимових свят матимуть більше можливостей подорожувати потягами, повідомляє пресслужба Укрзалізниці. Читайте також Укрзалізниця на свята призначила додатковий "Інтерсіті" в Карпати: який маршрут Відновлять рух таких поїздів: № 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, назад з 14 грудня.

№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, назад з 14 грудня.

№ 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.

№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, назад 14 грудня.

№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня – з Рахова.

№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня в обох напрямках. До слова, вже відновили курсування поїздів № 142 Львів – Бахмут та № 217/218 Київ – Рахів. Курсуватимуть такі додаткові потяги: №168 Львів – Одеса їздитиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021.

№198 Ковель – Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року.

№ 768/767 Київ – Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона – 30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року. Будуть додаткові рейси поїздів: № 774 Київ – Шостка: 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.

№ 782 Київ – Черкаси: 30 грудня 2020 та 6 січня 2021. Продовжать маршрут прямування потягів: № 779/780 Суми – Вінниця. З 13 грудня 2020 року щоденно курсуватимуть поїзди: № 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Лисичанськ – Київ;

№ 118/117 Чернівці – Київ. Зверніть увагу! Квитки на всі ці поїзди вже можна купити або в залізничних касах, або ж на сайті Укрзалізниці.