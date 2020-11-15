Укрзалізниця відновлює рух поїздів з 2 станцій
Укрзалізниця з 16 листопада відновлює рух потягів зі станцій Славута-1 та Біла Криниця. Звідти пасажири зможуть вирушити до Києва, Миколаєва, Херсона та інших міст України.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Квитки продаватимуть на такі поїзди:
Івано-Франківськ – Київ;
Ужгород – Лисичанськ;
Київ – Трускавець;
Ковель – Новоолексіївка;
Ковель – Київ;
Київ – Херсон;
Харків – Миколаїв.
Як Укрзалізниця береже пасажирів
В Укрзалізниці вкотре нагадали, що дбають про безпеку пасажирів під час пандемії коронавірусу.
- Перш ніж впустити пасажирів до вагона, їм роблять температурний скринінг;
- працівники дезінфікують вагон до та після кожного рейсу.
- перевіряють пасажирів на наявність захисник масок.
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