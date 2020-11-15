Укрзалізниця з 16 листопада відновлює рух потягів зі станцій Славута-1 та Біла Криниця. Звідти пасажири зможуть вирушити до Києва, Миколаєва, Херсона та інших міст України.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. Зауважте Укрзалізниця хоче запустити новий Інтерсіті+ з Києва до Мукачева за 40 мільйонів гривень Квитки продаватимуть на такі поїзди: Івано-Франківськ – Київ;

Ужгород – Лисичанськ;

Київ – Трускавець;

Ковель – Новоолексіївка;

Ковель – Київ;

Київ – Херсон;

Харків – Миколаїв. Як Укрзалізниця береже пасажирів В Укрзалізниці вкотре нагадали, що дбають про безпеку пасажирів під час пандемії коронавірусу. Перш ніж впустити пасажирів до вагона, їм роблять температурний скринінг;

працівники дезінфікують вагон до та після кожного рейсу.

перевіряють пасажирів на наявність захисник масок.