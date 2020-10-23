Вже з 25 жовтня Україна в черговий раз перейде на зимовий час. В Укрзалізниці попередили, що час відправлення та прибуття поїздів у квитках від 25 жовтня вказується за зимовим часом.

Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього. Про це повідомили на сайті перевізника.

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Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю,

– порадили в Укрзалізниці.

Також в Укрзалізниці закликали пасажирів бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.

Сезонне переведення годинників: головне

25 жовтня о 4:00 за київським часом стрілку годинника переведуть на 1 годину назад.

Аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС.

У березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року.

Однак це голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників.

Актуально Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час, але є умова