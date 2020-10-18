Урядова комісія з надзвичайних ситуацій заборонила посадку пасажирів на цілій низці залізничних станцій. Тож Укрзалізниця закриває з 19 жовтня продаж квитків у Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську й ще 6 зализничних станціях.

Через визначені станції потяги продовжать курсувати, але без посадки пасажирів, повідомляє Укрзалізниця. Втім висадка здійснюватиметься й надалі.

До слова Уряд опублікував постанову про нові обмеження карантину: що зміниться

На яких станціях закриють продаж квитків:

Івано-Франківськ,

Хмельницький,

Тернопіль,

Дубно (Рівненська область),

Здолбунів (Рівненська область),

Славута-1 (Хмельницька область),

Волочиськ (Хмельницька область),

Дунаївці (Хмельницька область),

імені Тараса Шевченка (місто Сміла, Черкаської області).

Таке рішення пов'язане з потраплянням цих регіонів до червоної карантинної зони. До слова, з Тернополя відновили посадку на потяги лише 15 жовтня.



Нові правила для різних карантинних зон / Інфографіка 24 каналу