Укрзалізниця закриває продаж квитків у Хмельницькому, Тернополі й Івано-Франківську
Урядова комісія з надзвичайних ситуацій заборонила посадку пасажирів на цілій низці залізничних станцій. Тож Укрзалізниця закриває з 19 жовтня продаж квитків у Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську й ще 6 зализничних станціях.
Через визначені станції потяги продовжать курсувати, але без посадки пасажирів, повідомляє Укрзалізниця. Втім висадка здійснюватиметься й надалі.
До слова Уряд опублікував постанову про нові обмеження карантину: що зміниться
На яких станціях закриють продаж квитків:
- Івано-Франківськ,
- Хмельницький,
- Тернопіль,
- Дубно (Рівненська область),
- Здолбунів (Рівненська область),
- Славута-1 (Хмельницька область),
- Волочиськ (Хмельницька область),
- Дунаївці (Хмельницька область),
- імені Тараса Шевченка (місто Сміла, Черкаської області).
Таке рішення пов'язане з потраплянням цих регіонів до червоної карантинної зони. До слова, з Тернополя відновили посадку на потяги лише 15 жовтня.
Нові правила для різних карантинних зон / Інфографіка 24 каналу