Київ та прифронтова Авдіївка матимуть залізничне сполучення. Укрзалізниця 13 грудня запускає щоденний поїзд за цим напрямком.

Про появу залізничного напрямку Київ – Авдіївка йдеться на сайті Укрзалізниці.

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У прифронтове місто Донецької області поїзди курсуватимуть з 13 грудня.

Відправлятимуться з Києва щодня о 19:19, прибуватимуть в Авдіївку наступного дня о 9:10.

По дорозі поїзд робитиме зупинки на станціях

Миронівка;

Цвєткове;

Імені Шевченка;

Кам'янка;

Знам'янка-пасажирська;

Олександрія;

П'ятихатки;

Верхівцеве;

Кам'янське-пасажирське;

Дніпро-Головний;

Синельникове-2;

Чаплине;

Просяна;

Межова;

Покровськ;

Очеретине.

З Авдіївки поїзд виїжджатиме о 21:15 і прибуватиме до столиці об 11:04.

Вартість квитків у купе становить приблизно 390 гривень залежно від дня поїздки, плацкарт – 231 гривня.

Що відомо про Авдіївку? До початку російської агресії у місті проживали приблизно 35 тисяч людей. Тепер населення скоротилося до 30 тисяч. Авдіївка регулярно потрапляла під обстріли бойовиків, через що в місті виникали перебої з електропостачанням і постачанням води. Фактично місто перебуває на самій лінії фронту.

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