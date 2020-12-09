Укрзалізниця запускає поїзд з Києва у прифронтову Авдіївку
Київ та прифронтова Авдіївка матимуть залізничне сполучення. Укрзалізниця 13 грудня запускає щоденний поїзд за цим напрямком.
Про появу залізничного напрямку Київ – Авдіївка йдеться на сайті Укрзалізниці.
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У прифронтове місто Донецької області поїзди курсуватимуть з 13 грудня.
Відправлятимуться з Києва щодня о 19:19, прибуватимуть в Авдіївку наступного дня о 9:10.
По дорозі поїзд робитиме зупинки на станціях
- Миронівка;
- Цвєткове;
- Імені Шевченка;
- Кам'янка;
- Знам'янка-пасажирська;
- Олександрія;
- П'ятихатки;
- Верхівцеве;
- Кам'янське-пасажирське;
- Дніпро-Головний;
- Синельникове-2;
- Чаплине;
- Просяна;
- Межова;
- Покровськ;
- Очеретине.
З Авдіївки поїзд виїжджатиме о 21:15 і прибуватиме до столиці об 11:04.
Вартість квитків у купе становить приблизно 390 гривень залежно від дня поїздки, плацкарт – 231 гривня.
Що відомо про Авдіївку?До початку російської агресії у місті проживали приблизно 35 тисяч людей. Тепер населення скоротилося до 30 тисяч. Авдіївка регулярно потрапляла під обстріли бойовиків, через що в місті виникали перебої з електропостачанням і постачанням води. Фактично місто перебуває на самій лінії фронту.
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Які поїзди Укрзалізниця призначила до зимових свят
- До новорічних та різдвяних свят відновили курсування та призначили низку поїздів у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Київ – Славське, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.
- Також поїзди сполучать Київ, Полтаву та Кременчук з Івано-Франківськом та Ворохтою.
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