17-річний іноземець отримав тілесні ушкодження під час нападу невідомих чоловіків. Сталося все 18 жовтня безпосередньо у єврейських кварталах Умані, на вулиці Володимира Мономаха.

Подробиці зухвалого нападу повідомили у поліції Черкаської області. За даними правоохоронців, учасників злочину було декілька.

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Зі скаргою про скоєний злочин до правоохоронців звернувся сам юний хасид, який розповів їм про інцидент.

Що відомо про напад на хасидів в Умані

Напад стався на місці постійного і компактного розселення паломників-хасидів. Саме через це така подія для Умані зовсім не притаманна. Оскільки якщо у місті десь і скоюють напади на хасидів, це зазвичай роблять якомога далі від їхньої громади.

Слідчі оперативно виїхали на огляд місця злочину. Вони передивилися камери відеонагляду з місця події, а також прилеглих до неї вулиць. І хоча одна з камер зафіксувала трьох підозрюваних, ідентифікувати їх це не допомогло.

Наразі поліціянти намагаються встановити особи зловмисників, а також затримати чоловіка, який безпосередньо з ножем напав на іноземця.

Міжнародний скандал

Через що саме стався напад, поліцейські досі не знають. Якщо слідство з'ясує, що зловмисники керувалися антисемітськими мотивами, інцидент може привернути увагу дипломатів.

У пресслужбі об'єднаної єврейської громади вже заявили про те, що нападників було троє. Вони нібито без будь-якого конфлікту перед цим намагалися застосувати силу до 15-річного та 17-річного брацлавських хасидів. Молодший від них втік, а старшого зачепили ножем по щоці.

Наразі ж правоохоронці розслідують напад як хуліганство. Якщо нападників затримають, їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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