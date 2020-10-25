В Умані залучено адмінресурс на користь чинної влади. На дільниці № 710941 під час роботи виїзної виборчої комісії, яка обслуговувала пацієнтів будинку пристарілих, було зафіксовано правопорушення зі сторони працівника закладу, який ставив відмітки замість виборців.

Як повідомив спостерігач комісії Вадим Марчак, жінка-працівник закладу, користуючись поганим фізичним станом людей похилого віку, ставила відмітки в бюлетені замість виборців-пацієнтів. Спостерігач зафільмував факт порушення і викликав поліцію. По факту звернення було складено протокол.

Як прокоментував спостерігач, "все відбувалось на колінці. Жінка правопорушниця не представилась, але було видно що вона всіх пацієнтів знає поіменно. Вона нахабно примушувала пристарілих ставити відмітки, там де вона вказала. А у 90 відсотках випадків вона сама ставила позначки. На зауваження спостерігачів не реагувала. Аж поки не приїхала поліція. Після цього вона почала хаотично ховати паспорти виборців".



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