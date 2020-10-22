Уманські правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на 17-річного громадянина Ізраїлю, який у єврейському кварталі Умані отримав ножове поранення. Про груповий напад вже не йдеться.

Про успішне розкриття кримінальної справи рапортують у поліції Черкащини. Вийти на слід підозрюваного слідчим вдалося після перегляду відео за 17 жовтня 2020 року з камер спостереження.

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Далі копи провели розшукові роботи й затримали порушника, у відділку поліції він вже в усьому зізнався.

Є розбіжності

Ще 19 жовтня правоохоронці писали про те, що за підозрою у нападі розшукують не одну людину, а групу осіб. Також в об'єднаній єврейській громаді публікували подробиці нападу. Там казали про трьох чоловіків, які причетні до зухвалого злочину.

За твердженням соратників постраждалого, втікала з місця інциденту не одна особа. Це ж саме підтверджують записи з камер відеоспостереження.

З цими розбіжностями вже доведеться розбиратися на суді.

Дивіться відео із нападниками на підлітків з Ізраїлю в Умані онлайн: