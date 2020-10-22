В Умані знайшли чоловіка, який порізав обличчя хасиду-підлітку
Уманські правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на 17-річного громадянина Ізраїлю, який у єврейському кварталі Умані отримав ножове поранення. Про груповий напад вже не йдеться.
Про успішне розкриття кримінальної справи рапортують у поліції Черкащини. Вийти на слід підозрюваного слідчим вдалося після перегляду відео за 17 жовтня 2020 року з камер спостереження.
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Є розбіжності
Ще 19 жовтня правоохоронці писали про те, що за підозрою у нападі розшукують не одну людину, а групу осіб. Також в об'єднаній єврейській громаді публікували подробиці нападу. Там казали про трьох чоловіків, які причетні до зухвалого злочину.
За твердженням соратників постраждалого, втікала з місця інциденту не одна особа. Це ж саме підтверджують записи з камер відеоспостереження.
З цими розбіжностями вже доведеться розбиратися на суді.
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Хуліганство без антисемітизму
Правоохоронці також змінили кваліфікацію злочину. Якщо раніше підозрюваним інкримінували "хуліганство, вчинене групою осіб із використанням зброї", то тепер частину статті змінили на більш м'яке "грубе порушення громадського порядку".
Якщо провину зловмисника визнає суд, його можуть засудити до штрафів або заарештувати на шість місяців. Найсуворіше покарання за хуліганство – до 5 років обмеження волі.