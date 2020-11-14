Коронавірусний фонд розтратили штучно, а країна наближається до економічного армагеддону. У цьому впевнений радник Єрмака в ОП Ігор Уманський, який голосно заявив про свою відставку 12 листопада.

Ігор Уманський звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності й розтраті грошей з коронавірусного фонду. Про це він написав у фейсбуці 13 листопада – наступного дня після того, як подав заяву про відставку з Офісу Президента.

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З початку "Великого будівництва" почалися й зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає тільки 6 компаній – улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги,

– заявив Уманський.

Ба більше, ці компанії часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "із дисконтом 30 – 40%". Уманський стверджує (утім, не наводячи жодних доказів):

Якщо скласти всі тендери цих 6 компаній та вирахувати "дисконти", сума на будівництво складатиме приблизно 36 мільярдів гривень. "А саме таку суму додатково виділили Укравтодору із Фонду боротьби із коронавірусом".

Колишній міністр фінансів (та поки що чинний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака) вважає, що всі ці дороги можна було збудувати, не чіпаючи гроші, заплановані на боротьбу із пандемією.

За висновками Уманського, коронавірусний фонд розтратили штучно, тоді як "країна наближається до економічного армагеддону".

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