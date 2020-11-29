Підприємство Тела Умбра в італійському місті Бергамо вирішило виготовляти захисні маски незвичним способом. Вони використовують старовинні ткацькі станки.

Медичні маски у кінцевому результаті обробляють ниткою золотого кольору. Про таке нове застосування для старовинних верстатів повідомляють в Associated Press.

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Так, в Італії вирішили використати ткацькі станки 200-річної давнини для виготовлення такого актуального у часи пандемії COVID-19 індивідуального засобу захисту.



Станкам понад 200 років / Скриншот з відео

Звідки взялась ідея

Така ідея з'явилася ще під час першого карантину у квітні 2002 року. Тоді працівниці музею, де зберігалися станки, створили з десяток масок з золотою ниткою і передали їх у місцеві лікарні. Так вони хотіли віддячити медикам, які мужньо протистояли коронавірусу.

Одна жінка з Німеччини замовила у нас відразу 3 маски. Вона сказала, що вдягатиме їх на театральні спектаклі, коли в Німеччині відкриють театри,

– розповіла працівниця підприємства.

Пізніше музей почав отримувати інші запити на виготовлення унікальних масок. Також мають замовлення й інших країн:

з Німеччини,

Швейцарії,

Іспанії.

Відтак історичні ткацькі станки вирішили знову запустити. На виготовлення однієї маски йде до 10 годин праці. Коштує унікальний захисний засіб 25 євро.