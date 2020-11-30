Верховна Рада може розглянути законопроєкт про відповідальність за недостовірні дані у деклараціях вже цього тижня. Необхідну зустріч із керівниками всіх депутатських груп провели 30 листопада.

Відповідний законопроєкт розроблять на базі проєкту президента та робочої групи, яка працює над виходом із конституційної кризи в Україні. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

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Якщо все буде добре, то вже цього тижня за процедурою, яку ми називаємо "ковідною", ми зможемо розглянути це питання у стінах Верховної Ради України та вийти на результат,

– наголосив Разумков.

Що ще сказав спікер

Минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо відновлення покарання за недекларування або внесення недостовірних відомостей до декларації.

Під час роботи парламентарі врахують побажання відразу з 2 законопроєктів: президентського та робочої групи.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наполягає на встановленні суворої кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Детальніше про конституційну кризу в Україні читайте тут.