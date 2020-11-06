На початку листопада Україна запропонувала свій план дій щодо окупованого Донбасу, виконання якого б дозволило провести місцеві вибори 31 березня 2021 року. В українській делегації ТКГ пояснили кроки, які викликали найбільше суперечок.

В українській делегації порівняли упередження з реальністю

В українській делегації вирішили роз'яснити реальну ситуацію щодо сценарію, запропованого до виконання Києвом. Відповідні аргументи опублікували на сторінці делегації України в ТКГ у фейсбуці.

Актуально Український "План дій щодо Донбасу" зрозумілий та детальний, – Зеленський

Виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року.

Упередження: неможливо так швидко вивести війська, найманців, техніку.

Реальність: Ізраїль вивів свої війська з "зони безпеки" у Лівані, одночасно з союзною йому "Армією Південного Лівану" протягом однієї доби, після 18 років перебування у країні.

Українські делегати в ТКГ зазначили, що на Донбасі кількість найманців значно більша – близько 40 тисяч, проте й піти геть їм пропонують не за одну ніч.

Хоча, як здається, якщо президент РФ віддасть відповідний наказ, "іноземні війська" виїдуть і за ніч,

– мовиться у повідомленні.

Скасування владою Росії низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, за спрощеною процедурою надання жителям цих територій російського громадянства.

Упередження: надання російського громадянства по спрощеній процедурі є виключним привілеєм президента Росії, такого пункту нема у Мінських домовленостях. Таку позицію висловив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Реальність: в українській делегації зазначили, що під час Паризького саміту Путін затвердив документ , у якому "сторони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків".

Цьому паспортизація громадян іншої держави, очевидно, не сприяє.

Відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ.

Упередження: у Мінських домовленостях, підписаних президентом Порошенком, зазначається про відновлення повного контролю над державним кордоном у перший день після виборів.

Реальність: план передбачає відновлення контролю над кордоном за допомогою СММ ОБСЄ, послідовного та поступового, починаючи з пунктів, через які технічно можливе перекидання важкої техніки та з подальшим розповсюдженням такого контролю на решту ділянок.

підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Упередження: неможливо в такий термін підготувати та провести місцеві вибори належним чином.

Реальність: у 2014 році в Україні підготували вибори президента за 3 місяці.

Зверніть увагу! Наступне засідання ТКГ, повідомили в українській делегації, відбудеться 10 листопада. До цього часу ОБСЄ повинно висловити свою позицію щодо запропонованого плану.

Київ таки сподівається до кінця 2020 на зустріч "нормандської четвірки"

В Україні сподіваються, що до кінця року також вдасться провести зустріч лідерів країн нормандського формату. На ній обговорять результати, яких досягнули з часу Паризького саміту у 2019 році.

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