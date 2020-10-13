Уповноваженим Антимонопольного комітету став вихідець із СБУ
Президент Володимир Зеленський 12 жовтня призначив Богдана Горобця уповноваженим Антимонопольного комітету. Раніше Горобець працював у Службі безпеки України.
Горобець став восьмим державним уповноваженим АМКУ. Відповідний указ опублікували на сайті президента.
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Що відомо про Горобця
- Горобець працював у СБУ. Зокрема, він був начальником першого відділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.
- У декларації посадовець вказав, що у нього є право користування кімнатою площею 17 квадратних метрів у військовій частині СБУ, автомобіль Toyota RAV4 2016 року випуску.
- Зарплата Горобця у військовій частині за 2019 рік становила понад 291 тисячу гривень.
Зауважимо, раніше державною уповноваженою АМКУ була Ольга Музиченко. Проте 28 серпня Зеленський її звільнив, призначивши першою заступницею голови АМКУ.