Президент Володимир Зеленський 12 жовтня призначив Богдана Горобця уповноваженим Антимонопольного комітету. Раніше Горобець працював у Службі безпеки України.

Горобець став восьмим державним уповноваженим АМКУ. Відповідний указ опублікували на сайті президента.

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Що відомо про Горобця

Горобець працював у СБУ. Зокрема, він був начальником першого відділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

У декларації посадовець вказав, що у нього є право користування кімнатою площею 17 квадратних метрів у військовій частині СБУ, автомобіль Toyota RAV4 2016 року випуску.

Зарплата Горобця у військовій частині за 2019 рік становила понад 291 тисячу гривень.

Зауважимо, раніше державною уповноваженою АМКУ була Ольга Музиченко. Проте 28 серпня Зеленський її звільнив, призначивши першою заступницею голови АМКУ.