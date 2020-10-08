На мексиканському півострові Юкатан наробив лиха ураган Дельта. Ще 6 жовтня з міста Канкуна й сусідніх курортів евакуювали понад 40 тисяч туристів. Увечері 7 жовтня, що за київським часом ніч проти 8 жовтня, без електроенергії залишилися понад 260 тисяч людей. Настільки масштабних штормів у країні не було з 2005 року.

За словами губернатора штату Кінтана-Роо Карлоса Хоакіна, місцева влада підготувалася до стихії. Про це повідомляє Daily Mail.

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Через ураган Дельта з мексиканського Канкуна та сусідніх курортів евакуювали понад 40 тисяч туристів. Для них влада відкрила понад 160 притулків.

Хоакін попередив жителів і туристів про небезпеку стихії. За словами губернатора, у цьому районі не було таких штормів з часів урагану Вільма в 2005 році.

Увечері 7 жовтня ураган максимально "розгулявся" на курортному узбережжі Юкатану. Негода повалила дерева й залишила без світла більш як чверть мільйона населення. Про це пише Associated Press.

Що цікаво, 7 жовтня шторм уже почав ослаблюватися, але пізніше знову набрав потужності. Стійкі вітри розганяли свою швидкість до 150 миль за годину. Далі Дельта направився в бік узбережжя США – до штатів Флорида й Луїзіана. Саме там, як очікують сейсмологи, ураган досягне свого піку.

До слова, з тимчасових притулків у Мексиці туристів вже повернули в їхні готелі. Втім вони застрягли на півострові Юкатан, адже через шторм довелося скасувати понад 150 авіарейсів.

Наслідки шторму Дельта в Мексиці: дивіться фото (AP)

Що відомо про Канкун? Прибережне місто та всесвітньо відомий курорт у східному штаті Мексики Кінтана-Роо, адміністративний центр муніципалітету Беніто-Хуарес. Місто розташоване на півострові Юкатан на березі Юкатанської протоки, що відділяє його від Куби.

Зверніть увагу! Ураган Дельта сформувався в Карибському басейні. 6 жовтня він набув потужності 4-ої категорії, однак згодом дещо ослаб. Очікується, що, крім США, днями ураган вразить узбережжя Мексики, Белізу й Куби. Найбільший удар на материковій частині США очікується 8 жовтня у штатах Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, а також з меншою силою – в Техасі, Арканзасі, Теннессі, Джорджії та Флориді. Цікаво У метеорологів США закінчились імена для ураганів: їх було надто багато



Ураган зруйнував дерева / Фото АР



Людей з курортів розмістили у притулках / Фото АР

Стихія накрила Канкун: відео

Ураган на Юкатані: дивіться відео

Туристів розмістили у спеціальних притулках: відео

Через ураган у Канкуні евакуювали туристів: дивіться карту