Потужний ураган Дельта накрив південь Мексики: усе, що відомо – фото, відео
На мексиканському півострові Юкатан наробив лиха ураган Дельта. Ще 6 жовтня з міста Канкуна й сусідніх курортів евакуювали понад 40 тисяч туристів. Увечері 7 жовтня, що за київським часом ніч проти 8 жовтня, без електроенергії залишилися понад 260 тисяч людей. Настільки масштабних штормів у країні не було з 2005 року.
За словами губернатора штату Кінтана-Роо Карлоса Хоакіна, місцева влада підготувалася до стихії. Про це повідомляє Daily Mail.
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Через ураган Дельта з мексиканського Канкуна та сусідніх курортів евакуювали понад 40 тисяч туристів. Для них влада відкрила понад 160 притулків.
Хоакін попередив жителів і туристів про небезпеку стихії. За словами губернатора, у цьому районі не було таких штормів з часів урагану Вільма в 2005 році.
Увечері 7 жовтня ураган максимально "розгулявся" на курортному узбережжі Юкатану. Негода повалила дерева й залишила без світла більш як чверть мільйона населення. Про це пише Associated Press.
Що цікаво, 7 жовтня шторм уже почав ослаблюватися, але пізніше знову набрав потужності. Стійкі вітри розганяли свою швидкість до 150 миль за годину. Далі Дельта направився в бік узбережжя США – до штатів Флорида й Луїзіана. Саме там, як очікують сейсмологи, ураган досягне свого піку.
До слова, з тимчасових притулків у Мексиці туристів вже повернули в їхні готелі. Втім вони застрягли на півострові Юкатан, адже через шторм довелося скасувати понад 150 авіарейсів.
Наслідки шторму Дельта в Мексиці: дивіться фото (AP)
Що відомо про Канкун?Прибережне місто та всесвітньо відомий курорт у східному штаті Мексики Кінтана-Роо, адміністративний центр муніципалітету Беніто-Хуарес. Місто розташоване на півострові Юкатан на березі Юкатанської протоки, що відділяє його від Куби.
Ураган зруйнував дерева / Фото АР
Людей з курортів розмістили у притулках / Фото АР
Стихія накрила Канкун: відео
Ураган на Юкатані: дивіться відео
Туристів розмістили у спеціальних притулках: відео
Через ураган у Канкуні евакуювали туристів: дивіться карту