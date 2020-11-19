Буревій пронісся Фінляндією: якої шкоди завдала негода – фото
Ураган Лііса вирує у Фінляндії. Негода принесла в країну сильні опади та потужні пориви вітру. Без світла залишились більше 15 тисяч домогосподарств здебільшого у південних регіонах.
Негода – майже по всій території Фінляндії
Наразі над тим, аби повністю відновити електропостачання працюють 16 енергетичних компаній. Також проблеми є з транспортним сполученням. Про це інформує видання YLE.
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Штормове попередження оголосили по всій території країни. Відносно спокійно на півночі Лапландії.
На морі – ураганний вітер
У Фінській затоці та на півночі Балтійського моря пориви вітру сягають 24 метрів на секунду. Патрулі виявили у воді кілька дрейфуючих човнів. Любителів морських прогулянок та рибалок закликали не виходити в море.
В аеропорту Гельсінкі також практично ураганний вітер – 22 метри на секунду. Синоптики кажуть, що його сила лише збільшуватиметься найближчим часом – до 25 метрів на секунду на суші та до 30 – на морі.
Людям радять не виходити в море / Фото YLE
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