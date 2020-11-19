Ураган Лііса вирує у Фінляндії. Негода принесла в країну сильні опади та потужні пориви вітру. Без світла залишились більше 15 тисяч домогосподарств здебільшого у південних регіонах.

Негода – майже по всій території Фінляндії

Наразі над тим, аби повністю відновити електропостачання працюють 16 енергетичних компаній. Також проблеми є з транспортним сполученням. Про це інформує видання YLE.

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Штормове попередження оголосили по всій території країни. Відносно спокійно на півночі Лапландії.

На морі – ураганний вітер

У Фінській затоці та на півночі Балтійського моря пориви вітру сягають 24 метрів на секунду. Патрулі виявили у воді кілька дрейфуючих човнів. Любителів морських прогулянок та рибалок закликали не виходити в море.

В аеропорту Гельсінкі також практично ураганний вітер – 22 метри на секунду. Синоптики кажуть, що його сила лише збільшуватиметься найближчим часом – до 25 метрів на секунду на суші та до 30 – на морі.

Merellä myrskyää, nyt jos koskaan, pysykää maissa ja varmistakaa veneidenne kiinnitykset. Irronneita veneitä, päivän teemana. Vedenkorkeuden vaihtelut lisäävät karkuriveneiden määrää. Porkkalan partio toivottaa hyvää miestenpäivää mereltä. #meripelastus #varaudu #SAR pic.twitter.com/veJnC0D0qU — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) November 19, 2020



Людям радять не виходити в море / Фото YLE



Найбільше постраждали південні регіони країни / Фото YLE