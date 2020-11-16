Тропічний ураган Йота наближається до країн Центральної Америки. Йому вже присвоїли 5 категорію небезпеки. Першими під його удар потраплять такі країни, як Гондурас і Нікарагуа.

Місцева влада обох країн вже почала евакуацію. Так, у Гондурасі з північних районів вже вивезли понад 63 тисячі людей, а у Нікарагуа – майже 1 500. Про це інформує Independent.

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Йота – вже 2 потужний ураган, що накриває Центральну Америку за останні 2 тижні. За прогнозами метеорологів, швидкість вітру Йоти може зрости до 225 кілометрів за годину.

Фото урагану, зроблені з космосу, вже свідчать про його силу.



Ураган Йота вдарить по Центральній Америці / Фото

Негода може вирувати у Центральній Америці до 20 листопада та спричинити зсуви ґрунти й масштабні повені.



Евакуація у Нікарагуа / Фото Getty images



У Нікарагуа готуються до удару Йоти / Фото Getty images

Наслідки стихійного лиха на собі можуть відчути такі країни:

Коста-Рика,

Гватемала,

Панама,

Сальвадор,

Беліз,

Мексика.

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Ураган Йота насувається на країни Центральної Америки: відео

For the first time on record, the Atlantic has had two major #hurricane formations in November. #Iota just became a major hurricane. Eta was a major hurricane earlier this month. pic.twitter.com/SfooGmY4Hk — Philip Klotzbach (@philklotzbach) November 16, 2020

Йота є тридцятим і рекордним ураганом, що сформувався в Атлантичному океані у 2020 році та має потенціал стати найпотужнішим. Зауважимо, що його попередник шторм Ета наробив лиха в острівних країнах Карибського басейну, а також зачепив Флориду.