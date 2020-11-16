Надпотужний ураган Йота суне на Центральну Америку: можливі повені та зсуви – фото
Тропічний ураган Йота наближається до країн Центральної Америки. Йому вже присвоїли 5 категорію небезпеки. Першими під його удар потраплять такі країни, як Гондурас і Нікарагуа.
Місцева влада обох країн вже почала евакуацію. Так, у Гондурасі з північних районів вже вивезли понад 63 тисячі людей, а у Нікарагуа – майже 1 500. Про це інформує Independent.
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Йота – вже 2 потужний ураган, що накриває Центральну Америку за останні 2 тижні. За прогнозами метеорологів, швидкість вітру Йоти може зрости до 225 кілометрів за годину.
Фото урагану, зроблені з космосу, вже свідчать про його силу.
Ураган Йота вдарить по Центральній Америці / Фото
Негода може вирувати у Центральній Америці до 20 листопада та спричинити зсуви ґрунти й масштабні повені.
Евакуація у Нікарагуа / Фото Getty images
У Нікарагуа готуються до удару Йоти / Фото Getty images
Наслідки стихійного лиха на собі можуть відчути такі країни:
- Коста-Рика,
- Гватемала,
- Панама,
- Сальвадор,
- Беліз,
- Мексика.
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Йота є тридцятим і рекордним ураганом, що сформувався в Атлантичному океані у 2020 році та має потенціал стати найпотужнішим. Зауважимо, що його попередник шторм Ета наробив лиха в острівних країнах Карибського басейну, а також зачепив Флориду.
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