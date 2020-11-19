У Центральній Америці ураган Йота забрав життя вже понад 30 осіб: деталі
Країни Центральної Америки накрив потужний ураган Йота. Вже відомо про щонайменше 30 загиблих мешканців.
Така кількість жертв не є остаточною, адже рятувальники ще перевірятимуть ізольовані пункти. Про це повідомляє The Globe and Mail.
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Зокрема, ураган вирує на узбережжі Нікарагуа. Пориви вітру сягають швидкості 249 кілометрів за годину. Найбільшу кількість загиблих людей виявили саме в цьому місці.
Водночас ще 2 смерті зафіксували у Сальвадорі та Панамі. Загальна кількість постраждалих вже перевищила 30 осіб.
Близько 160 тисяч мешканців евакуювали до тимчасових притулків. Метеорологи припускають, що ситуація у регіоні ще залишається загрозливою через тривалі дощі. Згодом вони можуть призвести до катастрофічних повеней.
Наслідки урагану / Фото UPG
Зруйновані будинки місцевих мешканців / Фото UPG
Що відомо про ураган Йота
- Країни Центральної Америки накрив ураган Йота.
- Ураган спричинив повені та зсуви ґрунту в регіоні.
- Уряд Гондурасу 17 листопада закрив мости та шосе по всій країні.
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