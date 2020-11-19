Країни Центральної Америки накрив потужний ураган Йота. Вже відомо про щонайменше 30 загиблих мешканців.

Така кількість жертв не є остаточною, адже рятувальники ще перевірятимуть ізольовані пункти. Про це повідомляє The Globe and Mail.

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Зокрема, ураган вирує на узбережжі Нікарагуа. Пориви вітру сягають швидкості 249 кілометрів за годину. Найбільшу кількість загиблих людей виявили саме в цьому місці.

Водночас ще 2 смерті зафіксували у Сальвадорі та Панамі. Загальна кількість постраждалих вже перевищила 30 осіб.

Довідка. Йота є рекордним 30 ураганом, що сформувався в Атлантичному океані у 2020 році.

Близько 160 тисяч мешканців евакуювали до тимчасових притулків. Метеорологи припускають, що ситуація у регіоні ще залишається загрозливою через тривалі дощі. Згодом вони можуть призвести до катастрофічних повеней.



Наслідки урагану / Фото UPG



Зруйновані будинки місцевих мешканців / Фото UPG

Що відомо про ураган Йота