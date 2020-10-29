Ураган Зета вдарив по узбережжю США: що відомо про жертв і руйнування – відео
Ураган Зета з Мексиканської затоки попрямував в бік США та вдарив по південних американських штатах. Через кілька годин після цього стало відомо про першу жертву стихії.
У Новому Орлеані в результаті стихії загинув 55-річний чоловік. Його вразило струмом після того, як вітер повалив електроопору. Про це повідомляє Національний центр ураганів США.
До теми Людство може не дожити до наступного століття, – генсек ООН про зміну клімату
Що відомо про ураган Зета
- Епіцентр стихії наблизився до південної частини штату Луїзіана. Швидкість вітру зменшилася зі 180 до 130 кілометрів на годину. Стихія швидко просувається вглиб штатів Міссісіпі та Алабама з небезпечним штормовим валом, потужними поривчастими вітрами та зливами.
- Синоптики попереджають про можливі торнадо в Алабамі, а також у Флориді. Така стихія здатна ламати дерева та руйнувати невеликі панельні будинки.
- За прогнозами синоптиків, Зета впродовж 29 жовтня обрушиться на східні штати атлантичного узбережжя США.