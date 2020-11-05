Путін готовий йти на поступки щодо Донбасу. Справа залишається за світовими лідерами, які дотиснуть кремлівського карлика. Російський президент лестить себе надією, що Захід відвернеться від Києва, коли Москва вкотре звинуватить Україну в нібито порушення Мінських угод.

Но по плану Офис Президента Зеленского должен поставить Путина в неудобную позу, в которой его будет видно насквозь. А именно – покажет заинтересованность карлика в войне на Донбассе. Подробнее – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Второе гражданство для сотрудников спецслужб

Дело в том, что Путин не ждет, когда запахнет жаренным и уже готовится к отступлению с Донбасса. Более того, он собирается самокороновать себя российским сенатором и стать вечным кардиналом Кремля, если что-то пойдет не по плану внутри самой России.

Путин начал играть с Киевом в поддавки. Как только Кремль поймет, что позиция Запада 100% на стороне Украины в вопросе по Донбассу, карлик начнет отступать. Но своё бегство он попытается превратить в наступление.

Внезапно Путин внёс поправки в Госдуму к законам о внешней разведке и ФСБ. Неожиданно он предложил убрать полный запрет сотрудникам этих ведомств на второе гражданство. А еще не так давно за подобное российских силовиков как минимум увольняли, как максимум травили "Новичком".

Россия – страна дезертиров. Один из самых известных последних беглецов – Сергей Скрипаль. Чтобы ему отомстить за британское гражданство, к Скрипалю в Солсбери пару лет назад Путин отправил двоих сотрудников ГРУ с самым известным российским ядом "Новичком".

Справка. 4 марта 2018 года в городе Солсбери, на юге Великобритании, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена ​​и его 30-летняя дочь Юлия. Врачам удалось спасти обоих.

Эта агентура, плоскостью ума подобная таракану, тогда еще придумали самую тугую повесть в истории тайных агентов. Боширов и Петров уверяли, что приехали в Британию не травить дезертира Скрипаля.

Логично возникает вопрос: почему вчера Путин охотился на российских силовиков со вторым гражданством, а сегодня сам разрешает агентуре его получать?



Сотрудники спецслужб РФ смогут получить второе гражданство / Фото российских СМИ

Как говорится в пояснительной записке ко внесённому российским президентом документу, военным, федеральным гражданским служащим, работникам ФСБ и сотрудникам органов внешней разведки запрещено иметь вид на жительство в другой стране.

Но только, "если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности". То есть, Путин разрешит своим псам получать гражданство других стран при условии, если это ему будет необходимо.

Как это связано с Донбассом

Российские оккупанты, которые заполонили украинскую территорию на Востоке, уже давно получили управленческие должности в так называемых "ДНР" и "ЛНР". А вместе с тем и все необходимые документы выдуманной республики.

Но целая поправка в законе явно нужна не для того, чтобы кремлевские чиновники получали паспорт своих же ручных террористических организаций без вреда собственному российскому гражданству. Все дело в украинской реинтеграции.

Когда Путин будет отступать с Донбасса, эти недобитые кремлевские чинуши останутся вливаться в украинское государство. Свои петушиные республиканские паспорта они, вероятно, поспешат поменять на документы с трезубцем.

Таким образом Путин попробует получить влияние на Киев, но уже руками официальной украинской власти в лице российской агентуры. То есть, он по сути устанавливает рычаги влияния на центральную украинскую власть, при этом избавившись от санкций Запада.

Рычаг влияния Кремля на Украину.

Кстати, санкции Путин тоже использует в своей стратегии отступления. Только не санкции против России, а кремлевские запреты против Украины. Карлик снял ограничения с 3 украинских предприятий и уже самовлюбленно назвал это жестом доброй воли.

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Путин одобрил снятие запрета на поставку в Россию продукции 3 украинских предприятий. Казалось бы, зачем Кремлю украинские котлы, гофрокартон и доильные аппараты? Они ему до одного места, особенно доильные аппараты.

Доступ к российскому рынку – это особый рычаг влияния Кремля на Украину. До того как Россия начала войну, этот рынок был крючком, который держал Украину. Ровно, как и любую страну бывшего СССР.

Вспомните, хотя бы рынок шоу-бизнеса в России, куда по сей день регулярно ездят зарабатывать украинские артисты и боятся назвать публично агрессора врагом.

После начала войны курс украинских предпринимателей повернулся на Запад. Бизнесмены начали искать новые пути заработка. Сейчас Путин снова подсовывает Украине свой крючок, чтоб наша экономика зависела от настроения России.

Статус пожизненного сенатора для Путина

Пути отступления готовит Путин для себя и внутри России на тот случай, если все пойдет не по его сценарию. На всех "Новичка" не хватит, а россиянам же когда-то надоест дезертировать, ведь можно просто поднять голову и избавиться от вечного феодала.



Путин может стать пожизненным сенатором / Фото ТАСС

Путин подал в Госдуму проект закона, которым предлагает предоставлять каждому бывшему президенту России статус пожизненного сенатора. Причем не важно, истек ли у президента срок полномочий или он ушел с поста досрочно.

А из "любых бывших президентов", живых пока что, Россия имеет только Дмитрия Медведева. Понимаете в чем дело? Ведь в один день россияне начнут выпихивать Путина с царской табуретки, как сейчас выпихивают беларусы Лукашенка.

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Тогда тот может перепрыгнуть на спасательный круг и получить статус пожизненного сенатора. Без каких либо заявлений и одобрений народа. Более того, в документе прописано, что сенатор с собой может протащить и 7 своих друзей, которые тоже получат пожизненный подобный статус.

То есть, россиянам никогда не избавиться от этой "омерзительной восьмерки" во власти. А Украине до конца жизни Путина остается терпеть его старческий маразм и безумие.