Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 встановила причини аварії. Це завершальний етап і після цього комісія припиняє свою роботу.

Попередній звіт про результати розслідування комісія схвалила 22 жовтня. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський. Сам документ оприлюднять на засіданні Кабінету міністрів України 28 жовтня 2020 року.

Що було раніше Уруський про розслідування трагедії з Ан-26: Є питання до організації польотів і до дій екіпажу

Причини катастрофи

Зокрема, Уруський назвав головні причини катастрофи, серед тих, які змогла встановити комісія. Вони виявили системні порушення в організації польотів.

Мається на увазі від командування Повітряних сил до бригади, де сталася ця трагедія,

– пояснив Урський.

Крім цього, за його словами, крім головних причин катастрофи встановили також і побічні. Так, серед низки причин є:

помилки пілотів;

технічні несправності літака, а саме відмова системи граничного регулювання температури ПРТ-24.

Уруський зазначив, що саме ця технічна несправність і призвела до непередбаченої ситуації на борту. Однак, як він наголосив, це не повинно було привести до трощі літака. Людський фактор також мав своє рушійне місце.

"На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього – останнього, але й інших, було дуже багато порушень, в тому числі з боку екіпажу і керівників польоту", – наголосив віцепрем'єр-міністр.

Довідка. Раніше голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський заявляв, що, найімовірніше, проблема була у лівому двигуні літака Ан-26. Згодом міністр оборони Андрій Таран спростував цю інформацію та висловив думку, що, швидше за все, літак зачепився крилом об землю.



Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу

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