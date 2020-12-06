Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський прокоментував інформацію про те, що він відвідував офіс українського мільйонера Бориса Кауфмана. Він підтвердив цей факт, однак запевнив, що жодних "договорняків" у цій історії немає.

Уруський заявив, що розмовляв з мільйонером про "можливі інвестиції". Так прокоментував свою зустріч з Кауфманом в інтерв'ю "Радіо Свободі".

Цікаво Високопосадовці таємно зустрічаються з бізнесменами, попри обіцянку Зеленського, – "Схеми"

"Проблем у цьому немає. Я можу зустрічатися там, тут. Тут – не завжди зручно. Є багато нюансів таких. Нічого страшного в цьому немає абсолютно", – сказав міністр.

Це ж не якісь там "договорняки", як кажуть, що таємні. Нічого таємного,

– зауважив Уруський.

Що цьому передувало

Журналісти "Схем" зафіксували Mercedes GL українського бізнесмена Бориса Кауфмана 17 листопада. Автівка виїжджала з Офісу Президента Володимира Зеленського.

У цей же день біля офісу Кауфмана, куди він повернувся після ОП, побачили відомчий урядовий Mercedes. Саме на ньому до мільйонера приїздив Олег Уруський.

► Чому спалахнув скандал

Річ у тім, що напередодні президентства Володимир Зеленський обіцяв, що відносини між владою та представниками великого бізнесу не будуть приховувати. Якщо такі зустрічі й відбуватимуться – вони будуть виключно публічними.

Попри це, високопосадовці продовжують приховано зустрічатись з бізнесменами.