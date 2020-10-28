Уряд додатково виділив 2 мільярди гривень поліції: хто отримає гроші
Кабінет Міністрів виділив 1,98 мільярда гривень на доплати співробітникам Національної поліції. Гроші отримають ті, хто безпосередньо залучений у боротьбу з поширенням коронавірусу.
Виділять гроші з Фонду боротьби з COVID-19 для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину. Про це йдеться в постанові уряду, яку міністри ухвалили на засіданні 28 жовтня, пише 24 канал.
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Відповідно до цього, поліція отримає додаткові 1,98 мільярда гривень.
Загалом же сума на доплати співробітникам Нацполіції сягнула 4,23 мільярда гривень. Для порівняння: на доплати працівникам усіх силових відомств з Фонду боротьби з коронавірусом передбачили 4,68 мільярда.