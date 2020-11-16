У Бюджетному комітеті Ради 16 листопада завершили роботу над законопроєктом про додаткові виплати гірникам, медикам, а також поповнення COVID-фонду.

Куди хочуть спрямувати гроші

Відповідно до законопроєкту, уряд може виділити додаткові 8,9 мільярда гривень на COVID-фонд. Про це повідомив голова Бюджетного комітету Юрій Арістов у фейсбуці.

До речі Уряд виділив 86 мільйонів гривень для покращення технічного стану лікарень

Крім цього, 1,4 мільярда можуть спрямувати на погашення боргів перед гірниками, які "тягнуться" ще з вересня.

Гроші для лікарень та медиків

Також додаткові 2,2 мільярда хочуть відправити на програми боротьби з COVID-19. Зокрема, мільярд – на експрес-тести, 900 мільйонів – на субвенції до місцевих бюджетів та подачу кисню у лікарнях.

Також понад 200 мільйонів перейдуть в області на придбання лабораторного обладнання для тестування, ще 46 мільйонів гривень – на матеріали для тестування донорів крові.

Зауважимо, раніше уряд постановив виділити з COVID-фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

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