Верховна Рада хоче зобов'язати Кабмін заздалегідь попереджати про введення карантину. Відповідний проєкт постанови №4320 можуть розглянути під час засідання парламенту 17 листопада.

Про те, що Кабмін можуть зобов'язати наперед інформувати людей про карантин, розповіла виконувачка обов’язків голови Ради Олена Кондратюк після засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє "РБК-Україна".

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Я вважаю доцільним розглянути ще одну постанову Верховної Ради №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення,

– зазначила Кондратюк.

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його політична сила підтримує розгляд цього документа на засіданні у вівторок, 17 листопада.

У чому суть постанови

Йдеться про карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме заборону:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;

приймання відвідувачів у кінотеатрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

можливості покидати місця свого проживання.

Рада пропонує уряду запроваджувати на відповідній території більше одного із зазначених вище заходів лише за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їхньої дії.

Крім того, пропонують не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше таких заходів внести до парламенту проєкт закону щодо державної підтримки та пільг населенню та бізнесу.