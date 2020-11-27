Уряд Хорватії вирішив посилити карантинні обмеження. Причиною стало стрімке зростання хворих на COVID-19.

Нові обмеження в країні діятимуть з 28 листопада 2020 року та триватимуть щонайменше 3 тижні. Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Читайте також У РНБО заговорили про позитивний сценарій із COVID-19: що він передбачає

Приводом для посилення карантинних обмежень стала рекордна кількість хворих на коронавірус. Зокрема, протягом доби 26 листопада зафіксували понад 4 тисячі випадків захворювання.

Що заборонять в країні

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович повідомив, що тимчасово припинять роботу ресторани, казино, зали ігрових автоматів, фітнес-клуби та спортзали. Також в країні не проводитимуть спортивних заходів, окрім тренувань на найвищому професійному рівні.

До теми У Грузії попри локдаун фіксують максимальні показники захворювання на COVID-19

Водночас на публічних заходах зможуть перебувати не більше 25 осіб. При цьому вони мають закінчуватися не пізніше 22:00. Також в країні обмежать проведення весіль та ярмарків.

Для проведення зібрань, дозволених кожній людині, має бути передбачено щонайменше 4 квадратних метри площі,

– мовиться у повідомленні.

Припинять роботу й курси та гуртки, які не мають можливості працювати дистанційно. Однак в автошколах можна буде відвідувати практичні заняття.

Люди також повинні носити захисні маски на відкритому повітрі, якщо у них немає можливості зберігати відстань у 1,5 метра.

Читайте також Понад 10% малого та середнього бізнесу на межі банкрутства: невдовзі зникнуть з ринку

У громадському транспорті зайнятими можуть бути не більше ніж 40% місць. Водії та пасажири повинні обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту.

Водночас магазини та торгові центри не припинятимуть роботу. Однак їхні працівники повинні часто дезінфікувати приміщення, носити маски та дотримуватися необхідної дистанції. Також можна буде відвідувати кінотеатри, але споживати їжу під час сеансів заборонено.

Довідка. Від початку пандемії у Хорватії зафіксували понад 120 тисяч хворих на COVID-19. Станом на 27 листопада 2020 року одужали 95 698 тисяч осіб. Натомість померли понад 1 600 людей.