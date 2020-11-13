Міністерство фінансів Киргизстану відкрило 2 рахунки для пожертв жителів. Це зробили на виплату державного боргу і покриття бюджетних витрат.

Гроші на них запропоновано відправляти кожному небайдужому громадянину, який щиро прагне зробити свій внесок у розв'язанні спільної проблеми. Про це повідомили на сайті киргизької служби "Радіо Свободи" – "Радіо Азаттик".

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Коли відкрили перший рахунок

Перший рахунок для підтримки бюджету був відкритий ще 30 жовтня 2020 року. Гроші з нього спрямують на видатки уряду. Реквізити другого, на покриття державного боргу, ще не опубліковані.

Зауважимо! У 2020 році на повернення кредитів Киргизстану буде потрібно 30 мільярдів сомів, в наступному – понад 35 мільярдів за умови, що валюта країни не продовжить знецінюватися щодо долара.

Раніше про план запустити збір такої допомоги повідомляв прем'єр-міністр Садир Жапаров, який також виконує обов'язки президента.

Чому рахунки відкрили

Мінфін ствердив, що рахунки відкрили у відповідь на звернення громадян, які хотіли б надати допомогу уряду. Дефіцит бюджету за підсумками 2020 року прогнозується на рівні 35 мільярдів сомів, це понад 400 мільйонів доларів. Водночас на 2020 – 2021 роки припадає пік виплати зовнішнього боргу.

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