Уряд Мальти змінив умови отримання так званих "золотих паспортів". Тепер отримати громадянство зможуть не більше 400 заявників на рік.

Подати заявку на отримання громадянства можна буде тільки після закінчення одного – трьох років з моменту отримання статусу резидента. Про це повідомила пресслужба уряду Мальти.

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Нові правила отримання паспортів

Згідно з новими правилами, термін дії громадянства залежатиме від розміру інвестицій. Претендентам на громадянство для подачі заявки потрібно буде пройти ретельну юридичну перевірку.

Ця нова умова дозволить владі Мальти вивчити джерела капіталу інвесторів і ризики, пов'язані з можливим відмиванням грошей або іншими проблемами. Термін такої перевірки не обмежений,

– мовиться у повідомленні.

Постійний моніторинг

Упродовж 5 років після отримання громадянства, Мальта проводитиме постійний моніторинг щодо нових власників паспортів. Претендентам доведеться провести щонайменше рік у статусі резидента та пройти перевірку.

Зазначимо! У жовтні Єврокомісія почала розслідування проти Кіпру та Мальти через продаж європейського громадянства або реалізації так званої програми "золотих паспортів". Їм загрожують санкції.

Хто за цим слідкуватиме

Агентство, яке займалося програмою індивідуальних інвесторів, припинить своє існування в січні 2021 року. Питаннями громадянства займатиметься нове відомство – Komunita Malta.

Що таке "золотий паспорт"? Це спрощена процедура отримання громадянства Кіпру, який входить до Європейського Союзу. Звичайним громадянам треба легально прожити 7 років в цій країні, щоб претендувати на кіпрське громадянство. Іноземці за її умовами можуть отримати паспорт в обмін на інвестиції в економіку, а також в місцевий бізнес або нерухомість в розмірі від 2 мільйонів євро.

Яка сума інвестицій

Раніше влада Мальти заявляла, що інвестиції за новими умовами складуть 600 тисяч євро. Однак зараз скільки потрібно вкласти грошей – не уточнюють.