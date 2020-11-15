Міський голова Львова розповів про підсумки перших 2 дні карантину вихідного дня у Львові. Андрій Садовий підкреслив, що рішення уряду про запровадження обмежень у вихідні має бути переглянуте.

Садовий пояснив, що за 2 дні у Центрі підтримки підприємництва здійснили 700 опрацьованих консультацій та зробили 80 виїздів. Про це мер Львова сказав під час свого відеозвернення у фейсбуці.

Важливо В Україні почав діяти карантин вихідного дня: перелік обмежень

Він наголосив, що у юристів Центру підтримки підприємництва є достатньо підстав, щоб всі протоколи оскаржити в суді й визнати їх недійсними.

Я хочу вірити, що нарада з прем'єр-міністром дасть результат і рішення уряду буде переглянуто, бо це стрес для всіх і це велика проблема для людей, які самі себе годують,

– зауважив Садовий.

Мер Львова додав, що для боротьби з COVID-19 треба разом напрацювати рішення, а потім – давати його в роботу.

Карантин вихідного дня: що це таке

Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.

Уряд заборонив діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Водночас працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. Також уряд призначив час з 10:00 до 12:00 годинами для обслуговування пенсіонерів.



Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

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