Уряд має переглянути рішення про карантин вихідного дня, – Садовий
Міський голова Львова розповів про підсумки перших 2 дні карантину вихідного дня у Львові. Андрій Садовий підкреслив, що рішення уряду про запровадження обмежень у вихідні має бути переглянуте.
Садовий пояснив, що за 2 дні у Центрі підтримки підприємництва здійснили 700 опрацьованих консультацій та зробили 80 виїздів. Про це мер Львова сказав під час свого відеозвернення у фейсбуці.
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Він наголосив, що у юристів Центру підтримки підприємництва є достатньо підстав, щоб всі протоколи оскаржити в суді й визнати їх недійсними.
Я хочу вірити, що нарада з прем'єр-міністром дасть результат і рішення уряду буде переглянуто, бо це стрес для всіх і це велика проблема для людей, які самі себе годують,
– зауважив Садовий.
Мер Львова додав, що для боротьби з COVID-19 треба разом напрацювати рішення, а потім – давати його в роботу.
Карантин вихідного дня: що це таке
Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.
Уряд заборонив діяльність:
- закладів харчування,
- торговельних центрів,
- культурних закладів,
- спортзалів та фітнес-центрів,
- закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
Водночас працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. Також уряд призначив час з 10:00 до 12:00 годинами для обслуговування пенсіонерів.
Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
Як у Львові відреагували на карантин вихідного дня
- Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська рада оскаржуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня у суді.
- За його словами, у суботу і неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Такі обмеження знищать бізнес, адже гроші держава підприємцям не компенсує.
- Водночас у Луцькій міськраді зауважили, що обмеження роботи закладів у вихідні, збільшить кількість відвідувачів у будні.
- Виконком мерії скасував вихідні дні у суботу та неділю для закладів харчування й спортзалів. До 30 листопада усі львівські заклади зможуть працювати у звичному режимі.
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