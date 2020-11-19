Кабмін може перенаправити 50 мільйонів євро на вакцини від СOVID-19: звідки заберуть гроші
Український уряд планує перерозподілити 50 мільйонів євро для майбутніх вакцин від COVID-19. Ці гроші Україна отримала від Європейського інвестбанку.
Мільйони євро були виділені на "Програму розвитку муніципального транспорту в Україні". Про це повідомляє Урядовий портал.
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Ми розраховуємо закупити ефективну та безпечну вакцину, яка матиме прекваліфікацію ВООЗ, щоб провакцинувати частину населення щойно з'явиться така змога,
– мовиться у повідомленні.
У МОЗ України повідомили, що одна доза вакцини від коронавірусу коштуватиме 7 доларів. Вартість повноцінного щеплення (2 дози) становитиме 14 доларів. Безкоштовно вакцину зможуть отримати лише 20% населення.
Що відомо про коронавірус в Україні
- 19 листопада Україна встановила черговий коронавірусний антирекорд. За добу 18 листопада COVID-19 виявили у 13 357 людей.
- Усього від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 583 510 людей.
- Найбільше інфікованих виявили у Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Черкаській областях.
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