Український уряд планує перерозподілити 50 мільйонів євро для майбутніх вакцин від COVID-19. Ці гроші Україна отримала від Європейського інвестбанку.

Мільйони євро були виділені на "Програму розвитку муніципального транспорту в Україні". Про це повідомляє Урядовий портал.

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Ми розраховуємо закупити ефективну та безпечну вакцину, яка матиме прекваліфікацію ВООЗ, щоб провакцинувати частину населення щойно з'явиться така змога,

– мовиться у повідомленні.

У МОЗ України повідомили, що одна доза вакцини від коронавірусу коштуватиме 7 доларів. Вартість повноцінного щеплення (2 дози) становитиме 14 доларів. Безкоштовно вакцину зможуть отримати лише 20% населення.

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