Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає проти жорсткого карантину в Україні. Уряд має думати про економічні наслідки закриття країни.

Хоч коронавірус залишився той самий, уряд не може діяти за тим принципом, який був на початку пандемії. Про це на брифінгу 13 жовтня заявив Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

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Я виступатиму проти запровадження заборони на в'їзд іноземцям. Виступатиму проти ідеї закликати українців масово повертатися додому,

– підкреслив Кулеба.

За словами міністра, на початку пандемії було багато незвіданого. Суспільство тоді було готове до жорстких обмежень. Однак зараз уряд такої готовності не спостерігає.

"Ми, МЗС, виконали свою функцію з повернення українців додому. Настала нова реальність: всі, хто хотів – всі повернулися. Зараз не треба генерувати нові міграційні потоки, бо зараз кожен зайвий рух створює небезпеку", – запевнив Кулеба.

Що про локдаун говорять у МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 12 жовтня заявив, що просите уряд посилити карантинні обмеження. Водночас повторний повний локдаун в країні, за словами Степанова, неможливий.