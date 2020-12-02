В уряді оцінили результати карантину вихідного дня. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, завдяки обмеженням вдалось знизити рівень захворюваності на коронавірус.

Карантин вихідного дня не продовжать

Карантин вихідного дня в Україні продовжувати не будуть, прем'єр подякував усім, хто з розумінням поставився до заходів. Про це інформує 24 канал.

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Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювань менше, аніж прогнозовано,

– наголосив Шмигаль.

В Україні діятимуть обмеження помаранчевої зони

Стабілізувалась ситуація в лікарнях. Це, сказав глава уряду, дозволяє зняти карантин вихідного дня. Отож, в Україні, як на вихідні, так і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Наразі в Кабміні напрацьовують якомога більш збалансоване рішення щодо посилення карантинних обмежень. Шмигаль запевнив, що про рішення попередять за 7 днів до їх запровадження.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов раніше підтвердив, що в Україні таки введуть локдаун. Проте наразі його дата – невідома.Є 2 варіанти – у грудні та вже після 2 січня.